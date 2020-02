Voyages : les réseaux sociaux nous inspirent

Selon une récente étude, plus de la moitié des Français s'inspirent des réseaux sociaux pour choisir leur destination de vacances. Ils se basent notamment sur le "potentiel photo" des images postées sur Instagram, Facebook et autres réseaux sociaux. Il est vrai que certaines photos et vidéos donnent l'eau à la bouche comme celles de Jess Wandering, une passionnée de voyages qui partage ses plus belles découvertes sur Instagram. Découvrez quelques-unes en images.





Ce samedi 1er février 2020, Coralie Dioum, dans sa chronique "L'instant bien-être", nous parle des sublimes photos et vidéos postées sur les réseaux sociaux qui donnent envie de voyager. Cette chronique a été diffusée dans La Matinale Week-End du 01/02/2020 présentée par Christophe Moulin, sur LCI.