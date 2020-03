Voyages : tentez les micro-aventures

Le besoin de voyager rime souvent avec dépense pour la plupart. Ce n'est pourtant pas toujours le cas. Amélie Deloffre, une amoureuse du pays et de ses grands espaces a eu l'initiative de créer le site internet 2jourspourvivre.com. Elle y raconte ses expériences avec les itinéraires, les photos et les bons plans. Tous accessibles financièrement, physiquement et géographiquement. Son but est de proposer un voyage pour se ressourcer et de se reconnecter à la nature, le temps d'un week-end. Quels sont ses projets pour 2020 ?



