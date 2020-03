Vu du ciel : la ville de Nice vit au rythme du confinement

A cette époque de l'année, il y a habituellement foule le long des six kilomètres de la Promenade des Anglais, pour profiter du soleil et de la mer. La célèbre avenue est vidée de ses marcheurs et de ses joggeurs. Les vélos bleus sont à l'arrêt et la plage est déserte. Le flux incessant de voitures a disparu du paysage. Nice a le visage d'une ville figée. Plusieurs endroits animés et colorés en cette saison laissent une place lumineuse, étonnamment calme. La ville vit au rythme du confinement. La Baie des Anges attend patiemment le retour des touristes.



