Vu du ciel : Lyon et le Beaujolais méconnaissables

En cette période de confinement, nos reporters se sont intéressés aux images inhabituelles prises à Lyon. Ils arpentent cette ville depuis des années, mais ils ne l'ont pas reconnue. La place Bellecour et la statue de Louis XIV semblent bien seules. Sur la Presqu'île, il flotte comme un air de campagne. La ville paraît plus vaste : des ponts sans voitures, des perches du Rhône sans promeneurs, la Saône sans péniches, la rue Saint-Jean sans touristes, le parc de la Tête d'or fermé et l'opéra sans musiciens. L'autoroute A7 et le tunnel de Fourvière sont aussi sans bouchons. Et à quelques kilomètres, le Beaujolais est vidé de ses habitants.



