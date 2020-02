Week-end à Alicante, la ville de la lumière

Alicante est une ville éblouissante. Elle regorge de bels endroits, dont le Barrio de Santa Cruz. Il s'agit du plus vieux quartier de la région de Costa Blanca. Plein de charme, magnifiquement coloré par les végétations et où le soleil brille 300 jours par an, c'est sans doute l'un des plus beaux endroits où finir ses vieux jours. Découvrez les incontournables, les bons plans et les adresses pour un week-end à Alicante.



