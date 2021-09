Week-end à Angers, une ville aux mille merveilles

Le département du Maine-et-Loire est très connu pour son activité horticole. D'ailleurs ici, on a créé un parc végétal appelé Terra Botanica. Sur 18 hectares, on retrouve 500 000 espèces de plantes, de fleurs et d'arbres. Apprendre le cycle des plantes pour y trouver des inspirations, c'est le but de ce parc ludique et pratique.