Week-end à Auxerre, une ville qui surprend par sa grandeur

Traversée par l'Yonne, portée par ses monuments, Auxerre ne manque certainement pas d'allure. Pour commencer notre week-end, on se balade dans les rues de la vieille ville. Les maisons à ponts de bois attirent notre attention. Elles appartenaient aux marins et commerçants de la rivière à l'époque où le port d'Auxerre était un passage obligé vers Paris. Plus de 500 habitations sont sauvegardées dans toute la commune, dont la plupart se situent dans le quartier de la Marine. A Auxerre, il existe en tout 27 édifices religieux. On ne peut pas passer à côté de l'abbaye Saint-Germain, car elle résume à elle seule plus de seize siècles d'histoire.