Week-end à Aveiro, une ville au charme très méditerranéen

A moins d'une heure au sud de Porto, sur les bords de l'Atlantique, émerge une ville au charme très méditerranéen : Aveiro. Avec ses façades colorées et ses parterres de mosaïques, on se rend compte que l'eau n'est jamais bien loin. Elle est surnommée "la Venise portugaise".

Le symbole de la ville, ce sont les moliceiros. Autrefois, ces bateaux servaient à récolter un mélange d'algues utilisées comme engrais. Mais aujourd'hui, ils ne transportent plus que les touristes. Pour treize euros, nous montons sur ces embarcations traditionnelles. Aveiro se dévoile au fil de l'eau. Suivre le fleuve, c'est accepter de quitter le centre-ville et se perdre dans les marais salants tout proches.

Maintenant, découvrons la spécialité de la ville : les ovos moles ou les œufs mous. Place à un petit cours de cuisine à l'Oficina do Doce. Ici, on commence toujours par casser quelques œufs. Mélangez ensuite le jaune d’œuf avec de l'eau et du sucre pour obtenir de la crème. A présent, il ne reste plus qu'à lui donner une nouvelle coquille. Découvrez d'autres institutions et bonnes adresses à Aveiro.