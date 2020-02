Week-end à Bayonne, une ville aux allures de petits ports de pêche

Bayonne est une ville de 50 000 habitants, au cœur du Pays basque. Le tuk-tuk électrique thaïlandais est le moyen de transport idéal pour la découvrir. Longer ses quais donne aussi envie d'en savoir plus et de s'engouffrer à pied dans ses petites rues colorées. De la cathédrale Sainte-Marie au fameux Monsieur Txokola, en passant par une balade sur l'Adour à bord d'un bateau, découvrez les incontournables et les bons plans pour un week-end à Bayonne.



