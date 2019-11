Week-end à Berlin, une ville historique et culturelle

Le vélo est l'un des moyens les plus faciles et les moins coûteux pour découvrir l'ensemble des vestiges du mur de Berlin. Si celui-ci a divisé la capitale allemande pendant 28 ans, les cicatrices se découvrent à travers les fresques et les peintures de l'East Side Gallery. Plusieurs lieux sont également à visiter dans la ville où l'histoire vous donne rendez-vous à tous les coins de rue. Découvrez en images les bons plans et les incontournables pour passer un week-end à Berlin.



