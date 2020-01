Week-end à Braga, la Rome portugaise

À Braga, les petites rues mènent toutes à des endroits impressionnants. Surnommée la Rome portugaise, la cité regorge de monuments religieux uniques en leur genre. Parmi les plus belles figures, l'église de Bom Jesus et ses collections d'œuvres d'art. Construite à flanc de falaise, elle offre une vue imprenable sur toute la ville. Découvrez d'autres monuments et les bons plans pour un week-end à Braga.



