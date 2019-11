Week-end à Brive-la-Gaillarde, une ville qui reflète le courage et la résistance

La cité de Brive-la-Gaillarde porte bien son nom. Son centre-ville a une véritable allure de grand village, où il fait bon vivre. Chaque samedi, une bonne partie de la commune se retrouve au marché. Les produits qui y sont vendus sont variés et de bonne qualité. Par ailleurs, la ville regorge d'endroits à visiter à l'image du restaurant "Chez Francis" et du stade de rugby. Découvrez également les autres adresses et les bons plans pour passer un bon week-end à Brive-la-Gaillarde.



