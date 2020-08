Week-end à Cadix, surnommé "la petite Havane"

Cadix est une presqu'île espagnole qui s'ouvre sur l'Atlantique. Entre soleil, plages et monuments historiques, cette ville aussi surnommée "la petite Havane" a toujours su séduire les visiteurs. La tour Tavira est l'un de ses sites incontournables. Du haut de ses 50 mètres, c'est le point culminant de Cadix offrant une vue à 365 degrés de la ville. Découvrez les adresses et les bons plans pour y passer un week-end.



