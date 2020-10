Week-end à Cape Cod, un endroit préservé

Grâce à son patrimoine historique, Cape Cod séduit toujours autant les touristes. Il est en effet le refuge d'une famille adulée, scrutée, maudite. A Hyannis Port, le domaine des Kennedy comporte trois superbes villas blanches au bord de l'océan. Sur place, l'empreinte de John Fitzgerald Kennedy a été aussi forte qu'en 1992. Un musée lui est entièrement consacré.



Ici, le plus bel héritage laissé par le 35e président des Etats-Unis reste sans doute les 16 000 hectares de forêt, de marais, de tourbières et de plages constituant un véritable sanctuaire écologique encore préservé de la bétonisation.



Pour apprécier tout le charme de Cape Cod, une découverte depuis la mer s'impose. Cap sur Martha's Vineyard, une petite île aux mille couleurs avec ses petits cottages victoriens, mais aussi un lieu privilégié des présidents. Bill Clinton ou encore Barack Obama y avaient notamment leurs habitudes. Découvrez les bons plans pour un week-end sur cette presqu'île merveilleuse en images.



