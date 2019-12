Week-end à Cologne, la plus ancienne ville d'Allemagne

Malgré qu'elle ait été détruite par la guerre, Cologne a su attirer les touristes avec son sens de l'accueil. La cathédrale de la ville, notre premier incontournable, est l'un des lieux de pèlerinage les plus visités mais aussi le plus imposant du monde. Par ailleurs, la Kölsch, une bière allemande, est aussi la plus grande particularité de la ville. Ici, on en consomme près d'un litre par jour par habitant. Découvrez les bons plans pour un week-end dans la plus ancienne ville d'Allemagne.



