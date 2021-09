Week-end à Concarneau, un archipel dépaysant

Visiter Concarneau, c'est partir à l'abordage d'une ville hors du temps et tournée vers la mer. Pour débuter, il faut faire la plus petite croisière du monde, trois minutes de traversée pour arriver dans la Ville close. C'est l'un des monuments historiques les plus visités de Bretagne. Un lieu envoûtant où plane un doux parfum de kouign-amann et de crêpe. Plus d'1,5 million de visiteurs arpentent la rue principale tous les ans.