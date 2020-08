Week-end à Genève, une ville qui brille par le luxe

Genève est considérée comme l'une des villes les plus agréables à vivre. Elle se distingue notamment par tout le luxe qui y règne à l'image des voitures aux belles carrosseries, des nombreux hôtels cinq étoiles et des marques de luxe. Mais cette localité de 200 000 habitants abrite également de nombreuses merveilles comme le célèbre jet d'eau d'une hauteur 140 mètres sur le lac Léman. Découvrez en images les bons plans pour un week-end à Genève.



