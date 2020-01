Week-end à La Haye, une ville à la fois royale et internationale

La Haye est la troisième ville du Royaume des Pays-Bas. Pour la visiter, l'aventure commence le long de la plus belle rue de la ville, à vélo, un moyen de déplacement très prisé. On y trouve l'hôtel fétiche de l'actrice Audrey Hepburn, mais la cité abrite surtout le Parlement national, le bureau du Premier ministre et la résidence du roi. Un cœur politique surveillé d'un œil par la maréchaussée royale. Découvrez les incontournables, les adresses et les bons plans pour un week-end à La Haye.



