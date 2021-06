Week-end à Lucerne, une ville suisse au décor de rêve

Prenez de hautes tours, de pittoresques ponts, un lac majestueux ; ajoutez-y des montagnes, des horloges, quelques notes de partitions suisses, et vous obtiendrez Lucerne. Une ville que la baguette magique d’une fée semble avoir fait apparaître. On commence avec l’un des symboles de la Suisse : le Pont de la Chapelle, le plus vieux de toute l’Europe. Cela fait sept siècles qu’il résiste aux tempêtes, aux crépitements des flashs et aux pas des touristes.