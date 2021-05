Week-end à Orléans, où l'on célèbre le 8 mai de l'an 1429

Pour comprendre ce qu'elle représente depuis près de 600 ans, direction la cathédrale Sainte-Croix. Elle était venue y prier. Et dans la chapelle qui lui est consacrée, on la découvre en libératrice de la ville. L'histoire de cette jeune paysanne, qui avait pris la tête d'une armée, a traversé les siècles. La cathédrale Sainte-Croix est l'une des plus vastes du pays. Ses arcs-boutants soutiennent le monument et forment un élément essentiel de l'architecture gothique. Sous cette église se cachent des trésors, dont des sculptures.