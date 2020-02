Week-end à Saint-Etienne, une ville aux allures de musée

Lorsqu'on évoque Saint-Etienne, on imagine souvent une ville figée dans le passé. Pourtant, elle est bien plus moderne qu'on ne le croit. Saint-Etienne a hérité de nombreux industriels transformés par des créateurs en de vrais trésors architecturaux et de design. Embarquez pour un week-end dans une ville aux allures de musée, à la découverte du "Chaudron", d'une chocolaterie vieille de 140 ans et de la cité des mineurs, témoin de l'histoire des Stéphanois.



