Week-end à Versailles, la ville du Roi-Soleil

Contrairement à ce qu'on pourrait croire, Versailles ne se résume pas à son château. Avec 116 kilomètres de voies cyclables, le vélo est le moyen le plus adapté pour découvrir les incontournables et la face cachée de la ville. Juste en face du château, les écuries du roi proposent une galerie des carrosses royaux dont chacun raconte une partie de l'histoire de l'Hexagone. Découvrez également les adresses et les bons plans pour passer un week-end à Versailles.



