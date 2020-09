Week-end à Vilnius, la perle de la Baltique

En un week-end à Vilnius, on peut tout découvrir car la Lituanie est un pays dix fois plus petit que l'Hexagone. Là-bas, il fait jour 18 heures d'affilée en été et 12 heures en automne. Explorer les rivages de la mer Baltique, visiter des châteaux du Moyen Âge, découvrir l'architecture baroque de la capitale... les activités à faire n'y manquent pas. Parmi les sites incontournables à Vilnius figure l'isthme de Courlande, un lieu mythique qui attire les amoureux du monde entier.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 26/09/2020 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 26 septembre 2020 des reportages sur l’actualité politique, économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.