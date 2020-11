Week-end au Luxembourg, un pays épargné par le confinement

Le Luxembourg est un petit pays de 85 kilomètres de long. À 30 kilomètres à peine de la capitale, le Mullerthal est une région merveilleuse pour faire des randonnées ou pour immortaliser ses plus beaux moments. La plupart des visiteurs passent par une charmante cascade : la "Schiessentümpel". Jutta Kanstein habite dans la vallée surnommée "la petite Suisse" depuis 31 ans et découvre toujours de nouvelles surprises dans la région. Aller du château de la campagne vallonnée jusqu'au prestigieux palais grand-ducal de Luxembourg ville est une étape incontournable.



Dans le centre-ville, tout est concentré : commerces, musées et restaurants. Tram, bus, train... le Luxembourg est le premier pays à proposer le transport public gratuit. Un ascenseur extérieur mène à une passerelle panoramique qui résume bien l'histoire du pays, entre modernité et bâtiments anciens. Le Chemin de la Corniche est également adoré des habitants de la ville. La région des Terres rouges, elle, est une magnifique réserve naturelle fréquentée par les VTTistes et les randonneurs.