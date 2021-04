Week-end autour de Nérac, les terres d'Henri IV

Le Lot-et-Garonne dispose de nombreux cours d'eau plus ou moins grands, mais c'est le Lot qui est le plus important. C'est d'ailleurs un endroit incontournable. À Castelmoron-sur-Lot, à quelques dizaines de kilomètres de Nérac, Anibal Ferreira loue des canoës et des bateaux à moteur. En famille ou avec des amis, cet ancien champion de Kayak se met à l'eau dès que possible. Une occasion pour admirer cette rivière qui a forgé toute la vallée centrale du département. À peine accosté, il est temps de plonger dans le monde agricole. Quels sont les bons plans et les autres sites à découvrir ?