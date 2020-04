Zoom : A travers le pays immobile

Le confinement en campagne rend les lieux bien déserts. La Perche, qui est une terre d'agriculteur, continue de travailler et souffre de la situation. Si dans certains villages, les habitants font recours à l'élevage et au bricolage, d'autres mettent en avant la solidarité à travers leurs divers commerces. "Le seul inconvénient du confinement à la campagne, c'est l'éloignement de la structure médicale", précise Alban Cristin, un ancien militaire qui rénove le manoir de Lormanin.



