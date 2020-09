Zoom : à vélo, le long du Rhône

De leur temps, les Romains avaient déjà saisi toute la beauté de la ViaRhôna. Ses 815 kilomètres font d'elle l'une des plus grandes pistes cyclables au monde. Ce fleuve longe le Rhône du lac Léman à la Méditerranée. Un voyage qui fait découvrir de nombreux recoins incroyables du Rhône, entre histoire et beauté architecturale, mais aussi naturelle.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 27/09/2020 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 27 septembre 2020 des reportages sur l’actualité politique, économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.