Zoom : entre Normandie et Bretagne, la route des baies

Passons de la plus grande baie d'Europe à l'une des plus fortifiées de Bretagne : la baie de Saint-Malo. La Cité Corsaire est encerclée par près de deux kilomètres de remparts. Elle est aussi protégée par quatre forts en mer. Les visiteurs sont à l'assaut d'une forteresse chargée d'histoires.

Prenons de la hauteur pour quitter la Côte d'Émeraude vers le cap Fréhel, la plus haute falaise de Bretagne. La baie de Saint-Brieuc nous accueille et nous montre tous ses trésors. Ici, la coquille Saint-Jacques, c'est tout un symbole. Dans ses eaux se trouve l'un des plus grands gisements de l'Hexagone. La baie de Saint-Brieuc est une terre de pêcheurs et de plaisanciers.