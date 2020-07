Zoom : Paris dans le silence du confinement

Le château de Versailles sans personne, c'est du jamais vu. De quoi apprécier le monument, le potager du roi avec ses 400 variétés d'arbres fruitiers et Les Carrés construits jadis pour les marchands. Ce monde sans public, on l'a également constaté à Montmartre où l'on n'entendait plus que le souffle des sportifs. Paris appartenait désormais aux oiseaux, qui eux, semblaient prendre leurs aises. Puis à 20h, brisant la nuit, un remerciement spontané aux soignants résonnait aux rebords des fenêtres.



