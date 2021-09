Zoom sur l'Alsace secrète

A 200 m du Rhin, dans le Centre-Alsace, on retrouve le Grand Ried. Dans cette rivière alimentée directement par la nappe phréatique, l'eau est fraîche et limpide. Serge Dumont y plonge depuis plus de 40 ans et connaît parfaitement cette zone particulière. Dans quelques dizaines de centimètres d'eau, il immortalise des rencontres insoupçonnables.