Zoom sur la côte landaise : de Moliets au Pilat

Il est plus connu pour ses forêts de pins maritimes que pour ses tomates. Le département des Landes se prépare à la haute saison touristique et il ne manque pas d'atouts. Depuis longtemps, les Landais préfèrent se déplacer de village en village à vélo plutôt qu'en voiture malgré les kilomètres à parcourir. Entre Moliets-et-Maa et la dune du Pilat, partons le temps d'une journée à la découverte de tout ce qui fait la particularité de ce petit coin de paradis français.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 11/07/2020 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 11 juillet 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.