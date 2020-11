Zoom sur la presqu'île de Giens, un paradis préservé

Giens est reliée au continent par deux longues dunes de sable que l'on appelle "double tombolo". Les courants marins fragilisent cette curiosité géologique. En effet, après chaque hiver, il faut refaire cette route du sel qui longe le salin des Pesquiers. Dans ces bassins où les oiseaux trouvent refuge, il faut veiller à la bonne circulation de l'eau. Marc Simo, responsable des lieux, nous raconte l'histoire de la fabrication du sel. Sanctuarisés dans les années 2000, ces 550 ha ont échappé à l'appétit des promoteurs. Près de 300 espèces se croisent dans ces bassins au gré de leur migration. Mais les stars ce sont les flamants roses.



Plus à l'est, à la pointe des Chevaliers, on peut apprécier les rochers de schiste et sa végétation métamorphosée par le vent. Au XVIIIème siècle, les militaires ont fabriqué un phare à la pointe d'Escampo-Barriou pour défendre la côte. Un lieu mythique pour les marins. Comment vivent les pêcheurs du port de Niel ? Quel est le secret de cet environnement préservé ?