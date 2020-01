Zoom sur la route de la BD en Belgique

En Belgique, le Festival de la BD s'est déroulé dans une ambiance défilé de carnaval. Tintin, Spirou, Les Schtroumpfs ou encore Boule et Bill, ces personnages y sont tous nés. Ils sont devenus des stars et font désormais partie de nos vies. Découvrez en images l'identité de tout un pays à travers sa créativité et ses bandes dessinées.



