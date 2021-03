Zoom sur la route des baies

De la plus grande baie d'Europe, nous passons à l'une des plus fortifiées de Bretagne, la baie de Saint-Malo. La cité corsaire est encerclée par près de deux kilomètres de rempart et protégée par quatre forts en mer. Alain-Etienne Marcel est le gardien de l'un d'eux, le Petit Bé, une forteresse chargée d'histoires. Depuis plus de 20 ans, il restaure ce bastion des mers pour lui redonner son état d'origine.

Prenons enfin de la hauteur, au Cap Fréhel, la plus haute falaise de Bretagne. Quelques coups de pédale plus loin, la baie de Saint-Brieuc nous accueille et nous montre tous ses trésors. La coquille Saint-Jacques, Notre-Dame de la Garde, les mythes et légendes de l'archange Saint-Michel et sa chapelle sont autant de trésors à découvrir.