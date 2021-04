Zoom sur la route des Mayas

La civilisation maya était composée de paysans, de scribes et de nobles. À son apogée, entre 600 et 800 avant J.C., ce peuple comptait jusqu'à dix millions de personnes et plusieurs cités construites au Mexique et en Amérique centrale. "Pour les anciens peuples mayas, le soleil est représenté par un gros perroquet rouge", explique Marlo Mercanti, guide de l'agence Totonal-Yucatán. À côté du château El Castillo de Tulum se trouve le temple principal du site. Cet endroit est l'un des plus connus.