Zoom sur le Cirque de Mafate, la nature en spectacle

Près de 700 habitants résident au cœur de Mafate, une nature tropicale à 1 600 mètres d'altitude et hors du temps. Pour y accéder, pas une seule route, mais des sentiers de randonnée et un voyage en hélicoptère. Ce dernier est d'ailleurs un transport tout terrain pour cet endroit. A l'école de Grand Place, une classe compte plusieurs niveaux. Quant à l'accès aux soins, l'infirmière du dispensaire doit faire des heures de marche à pied par jour pour prendre soin des Mafatais.



