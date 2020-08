Zoom sur le Cotentin, la petite Irlande française

Pour le début de notre aventure, direction l'île Tatihou. L'archipel est d'ordinaire ouvert aux visiteurs. Mais ces temps-ci, seuls son administrateur et un biologiste y passent trois fois par semaine. Autrefois, Tatihou fut un lazaret. L'île constitue aujourd'hui un véritable petit coin de paradis. À Cherbourg par ailleurs, le port et les rues frémissent à peine. Sur le Quai Alexandre III, les bateaux de pêche semblent à l'arrêt. Découvrez les lieux incontournables de Cotentin.



