Zoom sur le lac d'Annecy et sa région en temps de confinement

Depuis un mois, la navigation et les activités de plein air sont interdites sur le lac d'Annecy à cause du coronavirus. Celui-ci devient alors très calme, épousant presque l'attitude de sa semblable, la petite Venise des Alpes qui, elle aussi, retient son souffle. Pourtant, en temps normal, la ville et ses croisières attirent plus de deux millions de visiteurs. Jusqu'au Mont Blanc, le voyage se poursuit ainsi, dans un décor de conte de fées.



