Zoom sur le Svalbard, un archipel norvégien bien frais

Le Svalbard est un archipel norvégien méconnu des touristes. Il se trouve à 3 326 kilomètres de Paris. Pour y aller, il faut prendre deux vols. Le voyage durera en tout 17 heures. Arrivé sur place, il fait - 13°C. On est tout de suite saisi par une grosse sensation de froid. Découvrez les incontournables de l'île ainsi que les ours, les banquises et les icebergs du Grand Nord.



