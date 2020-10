Zoom sur le Texas et son univers impitoyable

Fort Worth et Dallas sont les points de départ de notre voyage pour joindre ensuite Midland et Marfa. Dallas est la troisième ville du Texas, noyau industriel où les cabinets d'avocats jouxtent les banques. La série "Dallas" a d'ailleurs fait de cette ville la plus connue des Etats-Unis. D'ailleurs, chaque immeuble renferme un souvenir d'une scène. Plus au nord, à une trentaine de kilomètres de là, Southfork, le ranch de la famille Ewing où 242 hectares sont devenus une attraction touristique. Les lieux accueillent aussi bien des visiteurs que des événements tels que des mariages.



Par ailleurs, le Texas est également le berceau de la musique country et de l'élevage. A Fort Worth se trouve la plus ancienne bourse aux bestiaux des Etats-Unis, les Stockyards. Découvrir les longues cornes vaut un arrêt. C'est une race texane issue de vache espagnole amenée au Mexique par les conquistadors. Qu'y a-t-il de plus à découvrir au Texas ?



