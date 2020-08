Zoom sur les îles Tremiti au milieu de l'Adriatique

Préservées et minuscules, les îles italiennes Tremiti sont composées de trois îles : San Nicolas, San Domino et Capraia. Une centaine de personnes résident sur cet archipel. Tous habitent au pied des fortifications colossales qui surplombent la mer Adriatique. Prendre de la hauteur sur la tour est de mise pour contempler les beaux paysages. Beaucoup de visiteurs tombent d'ailleurs sous le charme des eaux turquoises et des falaises à pic de cet archipel italien.



