Zoom sur les Terres australes : un déconfinement au bout du monde

Partons à la découverte d'un lieu confiné 365 jours par an. Un ensemble d'îles perdues dans le sud de l'Océan Indien. Un bout de l'Hexagone classé au patrimoine mondial de l'Unesco pour la richesse de sa faune. Les Terres australes abritent aussi plusieurs stations scientifiques. Nous vous invitons à un grand voyage autour des îles Saint-Paul et Amsterdam.



