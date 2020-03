Zoom sur Saint-Pierre-et-Miquelon, un archipel proche des côtes canadiennes

Pendant deux siècles, des Bretons, des Normands et des Basques se sont installés sur l'archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon pour la pêche. Aujourd'hui, il n'y a pratiquement plus de pécheurs parmi les 5 500 habitants, mais le fronton centenaire demeure au cœur de la ville. En face se trouve l'Île-aux-Marins, qui abrite une cinquantaine de maisons construites sur les ruines d'un village fantôme. Elle a été abandonnée par ses habitants dans les années 60 quand la morue séchée ne leur faisait plus vivre.



