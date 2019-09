Vienne, la ville la plus agréable au monde

JT 20H - Qualité de l'eau et de l'air, prix du logement... Vienne est une nouvelle fois en tête du classement des villes les plus agréables à vivre. Nous l'avons visité pour vous.

Pour la deuxième année consécutive, Vienne est sacrée la ville la plus agréable à vivre au monde. La nature, qui occupe la moitié de la capitale autrichienne, est l'un de ses trésors. Elle est également réputée pour ses conditions de vie. Un HLM de 112 m², par exemple, se loue à moins de 1 000 euros par mois. Ajouter à cela, son transport en commun qui est ponctuel et bon marché.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 23/09/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 23 septembre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.