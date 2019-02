Voyage au cœur de l'hiver tropézien

Si animé en été, Saint-Tropez dévoile un visage très tranquille en hiver. Un atmosphère agréable qu'une poignée de touristes apprécie. Pour faire plus de rencontres, mieux vaut une visite au marché. Notez que dans les ruelles, les galeries et même les pâtisseries de Saint-Tropez, Brigitte Bardot est une légende vivante. Sur les hauteurs, les paons de la citadelle ne passent pas inaperçus.



