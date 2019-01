Week-end à Alicante, une ville où il faut avoir de l'énergie

Alicante est située sur la Costa Blanca. Dans les ruelles du Barrio Santa Cruz, le plus vieux quartier de la région, flotte un subtil parfum de linges propres et de paella. Moyennant quinze euros, le guide vous fera visiter un paradis. C'est sans doute l'un des plus beaux endroits où finir ses vieux jours. Découvrez en images les incontournables à visiter et les bons plans pour un week-end dans cette ville espagnole.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 12/01/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 12 janvier 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.