Week-end à Conflans-Sainte-Honorine, un voyage au fil de l'eau

Conflans-Sainte-Honorine est considérée comme la capitale française de la batellerie depuis 160 ans. Sur place, on ne jure que par la péniche, même l'église s'est installée sur la Seine. Pour venir au village, on peut utiliser un train, une voiture, un vélo et surtout un bateau. Des mariniers qui transportaient autrefois de la marchandise se sont installés définitivement sur la rive droite du fleuve. Découvrez les adresses et les bon plans pour un week-end dans cette belle ville d'Île-de-France.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 08/06/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 8 juin 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.