Week-end à Dublin, une capitale irlandaise qui ne ressemble à aucune autre

La cathédrale Saint-Patrick fait partie des emblèmes de Dublin. Construite au XIIème siècle, elle constitue un véritable marqueur historique de la ville. À quelques rues du monument, de vives couleurs attirent l'œil des visiteurs. Des portes colorées qui, selon la légende, permettaient aux maris enivrés d'alcool de ne pas se tromper de maison. Découvrez en images les incontournables, les adresses et les bons plans pour passer un week-end inoubliable à Dublin.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 06/04/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 6 avril 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.