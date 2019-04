Week-end à Francfort, une ville peuplée de bons vivants

La ville de Francfort a bien changé. Elle est actuellement la plus riche d'Allemagne. Elle est aussi connue sous le nom de "Mainhattan" et abrite le siège de la Banque centrale européenne. Francfort accueille d'ailleurs plus d'un quart d'expatriés notamment dans le quartier de la gare. Découvrez en images les adresses et les bons plans pour un week-end inoubliable dans la ville.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 20/04/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1.