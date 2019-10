Week-end à Nice, une ville lumineuse et colorée

JT 13H - Le temps d'un week-end, nous vous emmenons à Nice, le symbole de la French Riviera. L'occasion de découvrir son histoire, sa cuisine et sa culture.

La ville de Nice est une destination idéale en ce week-end de beau temps. Les indispensables à emmener pour un séjour dans cet endroit sont les lunettes de soleil et son maillot de bain. Outre la plage et le soleil qui y sont accessibles toute l'année, il y a également différents endroits qui font le charme de la ville. Tour d'horizon des incontournables et des bons plans pour un week-end inoubliable à Nice.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 12/10/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 12 octobre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.